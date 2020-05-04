تسجيل الدخول
» » إصابة أحد وزراء حكومة السودان بكورونا

إصابة أحد وزراء حكومة السودان بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
إصابة أحد وزراء حكومة السودان بكورونا

كل الوطن – الأناضول: أعلنت الحكومة السودانية عن إصابة وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتية، هاشم أبنعوف، بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان لها أمس الأحد، إن نتيجة فحوصات أجريت للوزير أبنعوف، أظهرت إصابته بكورونا.

اقرأ أيضا...

وأضافت أن أبنعوف وضع نفسه في العزل الصحي منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.

وذكرت الحكومة أن الوزير أبنعوف يواصل عمله عن بعد من داخل العزل، وحالته الصحية “جيدة”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 678، ولا وفيات.

وبحسب بيان الوزارة، سجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم 74 حالة، وشمال كردفان 7 حالات، والفضارف 3 حالات، والجزيرة حالتان، في حين بقي عدد حالات الوفاة في البلاد عند 41 حالة.

المصدر: الأناضول

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381829

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.