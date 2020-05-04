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وزير الدفاع البريطاني يروي معاناة إصابته بكورونا ويصفها بـ”المروعة”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
وزير الدفاع البريطاني يروي معاناة إصابته بكورونا ويصفها بـ”المروعة”

كل الوطن – رويترز: وصف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إصابته بفيروس كورونا بـ”تجربة مروعة” مضيفا أن الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام.

وقال الوزير والاس في مقابلة تلفزيونية: “كان الأمر مروعا للغاية إذا أردت الحقيقة”.

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وأضاف والاس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية مارس: “لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف، قبعت وحيدا في شقتي بلندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك طاقة الانسان”.

وقال: “ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية، وفي النهاية عدت للعمل”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381832

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