وزير الدفاع البريطاني يروي معاناة إصابته بكورونا ويصفها بـ”المروعة”

كل الوطن – رويترز: وصف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إصابته بفيروس كورونا بـ”تجربة مروعة” مضيفا أن الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام.

وقال الوزير والاس في مقابلة تلفزيونية: “كان الأمر مروعا للغاية إذا أردت الحقيقة”.

وأضاف والاس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية مارس: “لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف، قبعت وحيدا في شقتي بلندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك طاقة الانسان”.

وقال: “ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية، وفي النهاية عدت للعمل”.