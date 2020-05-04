قرار من السلطات السعودية بعد دخول أطفال إلى مراكز تسوق

كل الوطن- وكالات: أعلنت السلطات فى المملكة العربية السعودية، إغلاق مركزي تسوق، بالإضافة إلى غرامة 8 محال تجارية بالمدينة، بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عاما، وعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس “كورونا”.

وأوضح رئيس بلدية مدينة القريات بشمال السعودية، سميحان الشمري، أنه “تم إغلاق مركزي تسوق بسبب دخول الأطفال تحت سن 15 عاما، وتم تحرير محضر بالمخالفات والإحالة لجهات الاختصاص، كما تم تغريم 8 محال أخرى لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة ومنع تفشي وانتشار الجائحة”، وذلك حسب صحيفة “سبق”.

ودعا الشمري المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة القريات وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، مشددا في الوقت ذاته على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفينـ وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل من يحاول المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن بلدية القريات وضعت 23 شرطا على المجمعات والمولات والمراكز التجارية، ولا يمكنها فتح أبوابها إلا بعد تطبيق هذه الشروط المعلنة والتي من ضمنها منع دخول الأطفال تحت سن 15 عاما، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الجزاءات والغرامات والإغلاق المقررة في ذلك.