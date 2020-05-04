الرياض.. تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء والشرطة تقبض على المتهم

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما، وتم – بفضل الله – ، القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة.