إطلاق تطبيق «توكلنا» للتصاريح الإلكترونية خلال منع فترة التجول ..أطلقته إنفاذا لتوجيهات الملك وولي العهد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

واس – محليات : إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية – كل بحسب اختصاصه – بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وفي إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا « عن الإطلاق التجريبي لتطبيق «توكلنا»، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس «كورونا «المستجد.

وقد تم تخصيص تطبيق «توكلنا» في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول، لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

ويعد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس «كورونا» المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس «كورونا» في المملكة علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.

وسيتم لاحقاً الإعلان عن موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق «توكلنا»، الذي سيكون التسجيل فيه متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين، حيث سيحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

تجدر الإشارة إلى أن العمل على تطوير وتحديث التطبيق يجري بشكل مستمر بإضافة المزيد من الخصائص والمزايا في النسخ والتحديثات القادمة.

عدم تأثير على المتطلبات الأساسية

بقدر ما تحرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع عبر الإجراءات والتدابير الاحترازية كقرار منع التجول؛ تحرص أيضًا على عدم تأثير ذلك على المتطلبات الأساسية والحالات الإسعافية والضرورية.

مُحقق لأهداف الدولة

وجاء تطبيق «توكلنا» محققًا لأهداف الدولة الصحية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، والتيسير على أصحاب الحاجات الضرورية خلال فترة منع التجول، وسيكون مخصصًا في مرحلة التطبيق التجريبي لشريحة منتقاة من موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المواعيد الطبية وتطبيقات التوصيل.

تراخيص مباشرة

كما أن تطبيق التصاريح الإلكترونية (توكلنا) يتيح الحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم التنقل خلال فترة منع التجول، ولكنها ستكون محكومة بحالات خاصة كي لا يتم استثمارها بشكل خاطئ من قبل البعض، غير أن ذلك سيكون في المرحلة التالية.

مجاني

استخدام تطبيق توكلنا سيكون مجانيًا، ولن يتم احتساب تكلفة أي استخدام للبيانات من قبل شركات الاتصالات؛ وذلك لتسهيل وصول جميع فئات المجتمع والمقيمين للتطبيق بشكل ميسر ومجاني.

سلامة الأفراد والمجتمع

كما أن الأساس خلال فترة منع التجول هو البقاء في المنزل وعدم مغادرته، حفاظًا على سلامة الأفراد والمجتمع لذلك فالتعاون مطلوب من الجميع لقصر الحصول على الأذونات في حدودها الدنيا، وعدم إشغال السلطات في طلبات غير منطقية أو غير مشمولة بالأذونات.

فترة حساسة

وتعتبر الفترة الزمنية الحالية في جهود محاربة فايروس كورونا حساسة للغاية، لذلك فالأصل التزام الأفراد والأسر منازلهم حتى في الأوقات الواقعة خارج نطاق منع التجول.

الحالات الاستثنائية

ومن المؤكد أن تطبيق الأذونات الإلكترونية وُجد للحالات الاستثنائية والظروف الدقيقة وبالغة الخطورة، فالواجب ألا يتم الضغط على هذه الخدمة في الحالات القابلة للتأجيل، وإفساح المجال أمام من يواجهون ظروفًا طارئة وحرجة للاستفادة منها، لكن تحميله والتسجيل فيه سيكون متطلبًا أساسيًا عند بدء المرحلة الخاصة بالأفراد.

تحول نوعي

وقد باتت الكفاءة التقنية والرقمية في السعودية مضرب مثل في المنطقة والعالم، في ظل التحول النوعي للخدمات الإلكترونية التي زادت من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بأقصر وقت وأعلى جودة.