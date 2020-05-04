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هددته بالخلع وطردت والدته فانتقم شر انتقام.. جريمة بشعة تهز مصر والمتهم يعترف بتفاصيل صادمة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
هددته بالخلع وطردت والدته فانتقم شر انتقام.. جريمة بشعة تهز مصر والمتهم يعترف بتفاصيل صادمة

كل الوطن – اليوم السابع: شهدت مصر، واقعة قتل بشعة، راحت ضحيتها زوجة، حين أقدم زوجها على قتلها بسبب تهديده بالخلع لاستضافته والديه بمنزله، وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وفي التفاصيل، اعترضت الزوجة، على قرار زوجها باستضافة والديه في منزله نتيجة لمرض والدته وحاجتها للذهاب إلى المستشفى باستمرار، وقالت له: “هذا منزلي وليس من حق والديك أن يسكنا فيه”.

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وفى أحد الأيام فوجئ الزوج بطرد زوجته لوالدته بحجة الاستعداد لتأجير الشقة التي يقيمان معهما فيها داخل المسكن، فجن جنون الزوج وعاتب الزوجة بشدة لتفاجئه بتهديده بالذهاب لمحكمة الأسرة وخلعه، فقام بطعنها لتقع جثة هامدة لا تتحرك.

وقال المتهم في اعترافاته، إن والديه كانا يعيشان في الأرياف، ويترددان عليه من حين لآخر، وبعد مرض والدته وترددها على المستشفى في القاهرة أكثر من مرة، قام بتجهيز الطابق الأول لهما ليقيما فيه لاستكمال العلاج، لكن زوجته اعترضت، فقام بقتلها.

وأحالت النيابة المصرية، المتهم، إلى الجنايات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381883

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