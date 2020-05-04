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ارتفاع قياسي للحالات.. السعودية تسجّل 1645 اصابة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-04T16:16:40+03:00
2020-05-04T16:23:33+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
ارتفاع قياسي للحالات.. السعودية تسجّل 1645 اصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – واس – فريق التحرير: سجلت السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1645 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28656 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين.

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ولفت العبد العالي إلى أن 13% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و87% لدى ذكور.

ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362، وفي 3 مايو 1552.

وذكر العبد العالي أن 23989 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و 2 مايو، و8 حالات يوم 3 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 191 متوفيا.

كما أعلن العبد العالي عن رصد 342 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4476 شخصا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381892

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