تسجيل الدخول
» » تلفزيون الكويت يعتذر عن خطأ ورد في مسلسل

تلفزيون الكويت يعتذر عن خطأ ورد في مسلسل

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
تلفزيون الكويت يعتذر عن خطأ ورد في مسلسل

كل الوطن – وكالات: قدم تلفزيون الكويت‬⁩ اعتذارا عن خطأ ورد في حلقة المسلسل الدرامي “محمد علي رود”.

وقالت وزارة الإعلام: “إن خطأ غير مقصود ورد بحلقة يوم الأحد في مسلسل ⁧‫محمد علي رود‬⁩ وأحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان”.

اقرأ أيضا...

وكانت إحدى الممثلات في العمل الدرامي “محمد علي رود” ظهرت في الحلقة جالسة تناجي ربها بقولها “يا منجي يوسف من بطن الحوت”، بدلا من القول “يا منجي يونس”.

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي القائمين على إعداد المسلسل والخطأ المرتكب.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381899

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.