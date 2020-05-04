الأردن يعثر على طريقة مبتكرة لتشجيع الشباب على الالتزام بالحجر (صور + فيديو)

كل الوطن – أ.ف.ب: وجد الأردن طريقة مبتكرة لتشجيع الشباب والأطفال على التزام منازلهم أثناء حظر التجول بسبب أزمة فيروس كورونا، عبر مسابقة تهتم بالمواهب جذبت عشرات آلاف المشاركين وملايين المتابعين.

ونظمت وزارة الثقافة الأردنية المسابقة التي تقوم على أن يسجل المشترك شريط فيديو قصيرا يضيف له وسم “#موهبتي_من_بيتي” قبل نشره عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي، فينقل عبر حسابات وزارة الثقافة على “فيسبوك” و”يوتيوب”، وأسبوعيا عبر التلفزيون الأردني أيضا.

وخُصصت 100 جائزة نقدية للفائزين أسبوعيا تتراوح قيمتها بين 100 دينار (140 دولارا) و1000 دينار (1400 دولار).

وبدأت المسابقة بعد أسبوع من فرض حظر التجول وستستمر حتى عيد الفطر.

وأبرز المجالات التي تشملها المسابقة هي الغناء والموسيقى والشعر والرسم والقصة، وتنقسم لفئتين عمريتين، الأولى للأطفال من سن 10 إلى 14 عاما، والثانية من سن 15 إلى 25 عاما.

وبحسب الوزارة، تجاوز عدد المشاركين في المسابقة حتى الآن 67 ألفا حصدوا نحو 18 مليون مشاهَدَة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد الأردن منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام أقرتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل حظرا شاملا للتجول بدأت السلطات بتخفيفه تدريجيا.

ومنذ 17 مارس، أُغلقت في الأردن المدارس والجامعات وصالات السينما والمطاعم، وعلقت الأنشطة الرياضية، ومنع من هم دون الـ16 عاما من الخروج من منازلهم.