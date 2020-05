الأردن يعثر على طريقة مبتكرة لتشجيع الشباب على الالتزام بالحجر (صور + فيديو)

كل الوطن – أ.ف.ب: وجد الأردن طريقة مبتكرة لتشجيع الشباب والأطفال على التزام منازلهم أثناء حظر التجول بسبب أزمة فيروس كورونا، عبر مسابقة تهتم بالمواهب جذبت عشرات آلاف المشاركين وملايين المتابعين.

ونظمت وزارة الثقافة الأردنية المسابقة التي تقوم على أن يسجل المشترك شريط فيديو قصيرا يضيف له وسم “#موهبتي_من_بيتي” قبل نشره عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي، فينقل عبر حسابات وزارة الثقافة على “فيسبوك” و”يوتيوب”، وأسبوعيا عبر التلفزيون الأردني أيضا.

This is my achievement in quarantine🎨🖌 #موهبتي_من_بيتي pic.twitter.com/ieRukajYFz