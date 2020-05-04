ضبط 45 متسولاً خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال الرياض

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس – العارض – الياسمين) ، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
“يفتك بصمت”.. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!الأردن يعثر على طريقة مبتكرة لتشجيع الشباب على الالتزام بالحجر (صور + فيديو)وزير الدفاع البريطاني يروي معاناة إصابته بكورونا ويصفها بـ”المروعة”إصابة أحد وزراء حكومة السودان بكوروناترامب: وفيات كورونا في أمريكا ستصل إلى 90 ألف شخصالصحة العالمية: هناك أمل.. والسيطرة ممكنة على كوروناالصين تستعد لإنتاج 100 مليون من لقاح “كورونا فاك” الواعد (فيديو)الصحة المصرية: تسجيل 14 وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا عالمة طب تكشف عن الطريقة الأكثر فعالية لتشخيص فيروس كورونا5 علامات تنذرك بفيروس كورونا دون فحص