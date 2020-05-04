القبض على مقيم انتحل صفة “مفتّش صحّي” في الرياض واستولى على مبلغ 10 آلاف ريال

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية( في العقد الرابع من العمر) إثر ثبوت تورطه بانتحال صفة “مُفتش صحي” ودخوله صيدليتين ومركز طبي خاص في حيي (البطحاء والمنار) وتفتيشهـا والاستيلاء على مبلغ (10.000) ريال منها ، والشروع بسرقة مركبة تابعة للمركز الطبي ، واتضح كذلك أنه متهم بقضيتي (نصب واحتيال) ، وقد اتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة.
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