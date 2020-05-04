رئيس الجزائر يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

كل الوطن – الرياض: دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل من أجل الخروج بقرار وقف الأعمال العدائية في العالم فورا، لاسيما في اليمن وليبيا دون إغفال الأراضي التي تعيش الاحتلال مثل فلسطين.

وقال في كلمته في قمة الدول غير المنحازة التي انعقدت بتقنية الفيديو: إن القمة تنعقد في سياق دولي تشوبه القرارات الأحادية لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هذا الأمر مبعث قلق عميق وتحدّ للدول والحكومات وحافز في الوقت ذاته للعمل متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن التحديات التي تفرضها الجائحة تنبئ بتغيير جذري في العلاقات الدولية، وتضع حركة دول عدم الانحياز أمام مسؤولياتها لنشر السلم والأمن الدوليين.