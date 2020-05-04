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الكويت تسجل حالتي وفاة و295 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
الكويت تسجل حالتي وفاة و295 إصابة جديدة بكورونا

الكويت – واس: سجلت الكويت اليوم 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات إلى 5278 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهم بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 40 حالة، مبيناً أن الوفيات من الجنسية الكويتية المرتبطة بالسفر للخارج.

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وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 171 حالة ليصبح مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 1947 حالات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381922

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