رغم أزماته المالية : كيف تفوق الأردن في معركة كورونا وماذا عن الاقتصاد؟

كل الوطن- وكالات – سبتونيك : رغم أزماتها الاقتصادية الحادة، تمكنت دولة الأردن من تجاوز عقبة فيروس كورونا، وذلك بعد نجاحها في تسجيل صفر إصابات لليوم السابع على التوالي، ما دفع الحكومة للإعلان عن القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.

وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم، الاثنين، أنه ولليوم السابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” داخل حدود المملكة، لكنه أشار إلى أن هناك 4 حالات تم تسجيلها لقادمين من الخارج، 3 منهم أردنيون وواحد من جنسية عربية، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل 3 حالات شفاء.

وقررت الحكومة الأردنية رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي والنقل التي كانت مفروضة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إجراءات جديدة

وقال جابر: “لليوم السابع لم تسجل أي حالة داخل حدود المملكة لكن هنالك 4 حالات تم تسجيلها لقادمين من الخارج، 3 منهم أردنيون وواحد من جنسية عربية، كذلك تم تسجيل 3 حالات شفاء. يصبح عدد الحالات الكلي 465 حالة، والحالات التي بقيت تحت العلاج في المستشفيات 64 حالة”.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، يوم أمس، فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل في السابق والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارا من الأربعاء المقبل، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية عن 75% في هذه القطاعات والمنشآت.

واستثنت الحكومة من رفع القيود صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية.

وسمحت الحكومة الأردنية لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50%، كما سمحت بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن إصدار أمر الدفاع رقم 11 الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الإجراءات السلبية داخلها، ودفع كافة الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات والقفازات.

ويتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بارتداء كمامة وقفازات قبل الدخول للمؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة بها للجمهور.

كما يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات المباشرة للجمهور والعاملين بالتوصيل بارتداء الكمامات والقفازات.

ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 400 دينار وإغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.