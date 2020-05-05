معهد أمريكي يتوقع 135 ألف وفاة في الولايات المتحدة جراء كورونا بحلول أغسطس

كل الوطن – رويترز – وكالات: توقع معهد المقاييس والتقديرات الصحية بجامعة واشنطن الأمريكية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ستبلغ بحلول أغسطس المقبل 135 ألف حالة.

وأشار المعهد، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إلى أن التوقعات الجديدة تعكس ارتفاع كثافة تنقلات الناس وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، الذي من المرتقب أن ينطلق في 31 ولاية أمريكية منذ 11 مايو.

وشدد المعهد، الذي يعتمد بياناته البيت الأبيض، على أن الاتصالات المتزايدة بين الناس على خلفية هذه التطورات ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة انتشار الإصابات الجديدة.

وتتفوق حصيلة الوفيات في التوقعات الجديدة بنحو مرتين على عدد الوفيات الذي تم التنبؤ به في التقدير السابق للمعهد والذي صدر في أواسط أبريل الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن إدارة البيت الأبيض أعدت تقريرا يعكس السيناريو المرتقب لتطور جائحة فيروس كورونا المستجد، يشير إلى مضاعفة عدد الوفيات بالمرض على أساس يومي بحلول يونيو المقبل ليصل إلى مستوى 3000 حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1209702 حالة وحصيلة الوفيات جراءه بـ69476 حالة.

المصدر: رويترز + وكالات