تسجيل الدخول
» » » الليث: القبض على 13 مواطناً أطلقوا النار من أسلحة رشاش في إحدى قرى المحافظة

الليث: القبض على 13 مواطناً أطلقوا النار من أسلحة رشاش في إحدى قرى المحافظة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-05T03:01:32+03:00
2020-05-05T03:03:37+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الليث: القبض على 13 مواطناً أطلقوا النار من أسلحة رشاش في إحدى قرى المحافظة

كل الوطن – واس: صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381982

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.