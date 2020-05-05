تسجيل الدخول
» » النيجر: وفاة وزير العمل بعد إصابته بفيروس كورونا

النيجر: وفاة وزير العمل بعد إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-05T13:02:18+03:00
2020-05-05T13:22:12+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : منذ 21 دقيقة
النيجر: وفاة وزير العمل بعد إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت الحكومة النيجرية وفاة وزير العمل، محمد بن عمر، بسبب إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنته القناة التلفزيونية العامة “تيلي الساحل”، يوم الاثنين.

من جهته أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه بن عمر أنه توفي يوم الأحد في مستشفى بالعاصمة نيامي، لكنه لم يكشف عن السبب.

اقرأ أيضا...

وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بث التلفزيون الرسمي رسالة وجهها الوزير قبل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بن عمر في رسالته إن “كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء.. الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس”.

وأعلنت النيجر مساء الإثنين إصابة 755 شخصا بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 37 شخصا.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381994

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.