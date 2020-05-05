روسيا.. وفاة 95 شخصا جراء فيروس كورونا وتسجيل 10102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

كل الوطن- وكالات- ار تى : اعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 95 شخصا جراء فيروس كورونا، وتسجيل 10102 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 155370 شخصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك منذ بدء تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” في روسيا إلى 1451 حالة.

وقالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في العاصمة موسكو حيث تجاوز 50% من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة.

وأشارت اللجنة إلى أن 49.1% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

هذا وتماثل للشفاء في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1770 شخصا، ما يرفع العدد الكلي للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في البلاد إلى 19865 شخصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك منذ بدء تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” في روسيا إلى 1451 حالة.

وقالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في العاصمة موسكو حيث تجاوز 50% من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة.

وأشارت اللجنة إلى أن 49.1% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

هذا وتماثل للشفاء في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1770 شخصا، ما يرفع العدد الكلي للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في البلاد إلى 19865 شخصا.

المصدر: RT