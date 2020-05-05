تسجيل الدخول
» » هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا

هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا

كل الوطن- وكالات:  ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، غرب مدينة حمص وسط سوريا، بحسب المركز الوطني للزلازل.

وجاء في بيان المركز الوطني للزلازل: “تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، الساعة 02:45، على مسافة 38 كم غرب مدينة حمص و11 كم جنوب شرق مدينة تلكلخ”.

اقرأ أيضا...

يذكر أن سلسلة هزات متتالية وصف بعضها بالخفيفة إلى المتوسطة ضربت الساحل السوري آواخر شهر أبريل الماضي.

وسجلت في الأول من أيار الجاري هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر ضربت الحدود العراقية السورية التركية.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382004

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.