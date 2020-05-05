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الحكومة المصرية ستصدر بيانا بشأن “خصم 1% من رواتب الموظفين”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
الحكومة المصرية ستصدر بيانا بشأن “خصم 1% من رواتب الموظفين”

كل الوطن –   ار تى  :  رفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، التعليق على سؤال الاعلامي أحمد موسى بشأن مقترحات مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين.

وقال معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”: “ليس لدي تعليق على ما يخص خصم 1% من رواتب الموظفين”.

وأكد وزير المالية أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا يوضح تفاصيل مشروع خصم 1% من رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية موازنتها بقانون ولا تدخل للموازنة العامة للدولة، لذلك وجب تشريع.

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وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بها توضيح ما يخص مقترحات مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382007

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