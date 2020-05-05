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اليمن.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 12 حالة

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-05T13:50:44+03:00
2020-05-05T13:50:45+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
اليمن.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 12 حالة

كل الوطن- وكالات :  أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا تسجيل حالتي إصابة مؤكدة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة حضرموت بجنوب شرقي البلاد، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 12 حالة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها في “تويتر” إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 12 حالة منذ تسجيل أول حالة في العاشر من إبريل الماضي.

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وأضافت اللجنة أن الحالتين الجديدتين تتلقيان الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

هذا وقد أعربت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، ومن احتمال اجتياحه للبلد الذي يشكو من انهيار في مؤسساته الصحية في ظل الحرب والفقر وغياب الدولة الواحدة.

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اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا@YSNECCOVID19

تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس في ما يرفع عد الحالات المؤكدة في إلى 12حالة منذ العاشر من إبريل الماضي.
الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بالمكلا، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382010

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