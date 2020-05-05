فوائد التمر والحليب: تعرف عليها

التمر والحليب هما مكونان غذائيان يتميزان بقيمتهما الغذائية العالية وفوائدهما الرائعة، وعند استخدامهما سويًا لصناعة مشروب التمر والحليب اللذيذ فإن هذا قد يساعدك على الحصول على فوائد مضاعفة.

فلنتعرف على فوائد التمر والحليب وطريقة إعداد هذا المشروب فيما يلي.

فوائد التمر والحليب

لمشروب التمر والحليب العديد من الفوائد الصحية المحتملة، إليك قائمة بأهمها:

1- تحسين صحة القلب والشرايين

قد يساعد التمر الموجود في مشروب التمر والحليب على تحسين صحة القلب، وذلك لاحتوائه على مواد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء وبالتالي خفض فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

كما يعتبر مشروب التمر والحليب مشروبًا غنيًا بالبوتاسيوم الذي يساعد عند الحصول عليه بكميات كافية على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

2- بناء وتقوية العضلات

يحتوي مشروب التمر والحليب على نسبة عالية من البروتينات التي تحتاجها العضلات لتقويتها ولزيادة كتلتها في الجسم.

لذا فإن هذا المشروب قد يكون خيارًا ممتازًا للرياضيين الذين يرغبون بزيادة الكتلة العضلية وخسارة الدهون الزائدة.

3- علاج فقر الدم

من فوائد مشروب التمر والحليب أن تناول هذا المشروب يوميًا قد يساعد على علاج فقر الدم (Anemia) ومنع الإصابة بها، ويعزى ذلك لاحتواء التمر على نسبة عالية من الحديد والذي يحتاجه الجسم لتحفيز صناعة خلايا الدم الحمراء وتحسين تدفق الدورة الدموية.

وبسبب احتواء التمر على نسبة جيدة من فيتامين سي، فإن الحديد الذي يحتوي عليه التمر يكون من السهل امتصاصه والاستفادة منه من قبل الجسم.

4- علاج الإمساك

قد يساعد مشروب التمر والحليب على علاج الإمساك والوقاية منه، خاصة عند تناوله على الريق صباحًا، وهنا من الممكن شرب الحليب الدافئ الممزوج بالتمر أو عمل كوكتيل من الحليب البارد والتمر.

إذ يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تليين الأمعاء وتسهيل مرور الفضلات الصلبة عبرها.

5- تقوية العظام والأسنان

من فوائد التمر والحليب أنه قد يساعد على إمدادك بجرعة جيدة من البروتينات والكالسيوم ومجموعة من المعادن المختلفة، مثل: السيلينيوم، النحاس، المغنيسيوم.

قد يساعد مزيج العناصر الغذائية المذكور انفًا على تقوية العظام والأسنان بشكل ملحوظ. كما قد يساعد تناول مشروب التمر والحليب بانتظام على الحماية من هشاشة العظام.

6- تحسين صحة الجهاز العصبي

يحتوي مزيج التمر والحليب على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي قد يساعد الحصول على جرعات كافية منها يوميًا على الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وحمايته من الأمراض المختلفة، خاصة العناصر الغذائية التالية: فيتامين ب، البوتاسيوم، الصوديوم.

7- فوائد أخرى

لا تقتصر فوائد التمر والحليب على ما ذكر فحسب، بل تمتد لتشمل الفوائد المحتملة التالية:

إضفاء نضارة وإشراقة على البشرة ومكافحة علامات تقدم السن، وذلك بسبب احتواء هذا المشروب على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين سي، فيتامين د.

مكافحة السرطانات بسبب غنى مشروب التمر والحليب بمضادات الأكسدة الهامة.

علاج الضعف الجنسي لدى الرجال، إذ يحتوي مشروب التمر والحليب اللذيذ على أحماض أمينية قد تساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية وزيادة عددها.

مكافحة الام المفاصل وعلاجها.

اكتساب الوزن بطريقة صحية.

علاج الكحة وتخفيف تراكم البلغم.

طريقة إعداد التمر والحليب

من الممكن الاستفادة من مزيج التمر والحليب عبر تناوله وإعداده بعدة طرق، وهذه أكثر طرق إعداده شيوعًا: