مصر.. الحكومة توضح إجراءات الحظر في العيد وما يقارب المليون مواطن تحت المراقبة الطبية

وأضاف سعد خلال تصريحات تلفزيونية، “من السابق لأوانه مناقشة إجراءات الحظر في عيد الفطر. ولكن إذا زادت الإصابات قد لا نرفع الحظر في العيد“.

وحذر المتحدث باسم الحكومة المصرية، المواطنين من الاستهتار الذي قد يؤدي للوضع الكارثي قائلا، “لا توجد ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة بشكل دراماتيكي نتيجة الاستهتار والتسيب، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين”، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وتابع سعد، أن فتح الشواطئ والمتنزهات وكذلك الأندية الاجتماعية والرياضية سيتم النظر إليها خلال الفترات المقبلة.

مصر تتابع نحو مليون مخالط لمصابي كورونا

كشف مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، أن مصر تتابع أكثر من 900 ألف مواطن خالطوا بشكل مباشر أو غير مباشر مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد مساعد وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، أنه يوجد اهتماما كبيرا بحماية ودعم الأطقم الطبية، قائلا: “رئيس الجمهورية يولي اهتمام كبير بالأطقم الطبية، وحاليا يطلق علينا الجيش الأبيض، وهذا شرف لنا، ويعطي دفعة معنوية تحفز الأطقم الطبية في مواجهة هذا الوباء”، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

وشدد السبكي على أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر من أعلي نسب الشفاء في العالم، وذلك أمر يضاف لمكتسبات الدولة المصرية.

نحو 7 آلاف إصابة في مصر

كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت يوم الاثنين، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات فضلا عن خروج 70 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1632 شخصا.

وأكدت الوزراة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 6813 حالة، من ضمنهم 436 حالة وفاة.