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الصين تستعد لإنتاج 100 مليون من لقاح واعد لعلاج كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
الصين تستعد لإنتاج 100 مليون من لقاح واعد لعلاج كورونا

كل الوطن- وكالات  :  أكد باحثون في الصين، الاستعداد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يعالج فيروس كورونا بدأ منذ فترة قصيرة تجربته على البشر.

ويتم حاليا إجراء 4 تجارب على البشر من اللقاح الذي لا تتجاوز جرعته نصف ميلي ليتر، بعدما أثبت نجاحه على القردة.

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ويعتمد اللقاح على توليد عنصر طفيلي خامل يهاجم الفيروس، ويحمل اسم Coronavac.

وأكدت الشركة المنتجة أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة على القردة، كما أن القرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابت بشكل جيد عقب 7 أيام من إصابتها بالفيروس، ولم يعثر على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

ليو بيتشنغ وهو مدير في شركة “سينوفاك” المنتجة للقاح، أوضح أن الشركة لا تعرف بالتحديد متى ستكون قادرة على توزيع اللقاح.

وشدد بيتشنغ على أن النتائج الأخيرة تمنحهم الكثير من الثقة “بأن اللقاح سيؤثر على البشر”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382029

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