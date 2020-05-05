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على مدار الساعة وبتقنية «تك الأوزون»تواصل عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-05T14:56:46+03:00
2020-05-05T14:57:28+03:00
أخبار المناطقمحليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
على مدار الساعة وبتقنية «تك الأوزون»تواصل عمليات التعقيم بالمسجد الحرام
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 كل الوطن-  واس :  أظهرت آلية تطبيق الإجراءات الوقائية في المسجد الحرام، حجم الجهود المبذولة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان سلامة المصلين، فعند مداخل الحرم المكي «البوابات

الرئيسية» تتم عمليات قياس الحرارة ويعزّز من ذلك استخدام تقنية الكاميرات الحرارية.

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وبحسب القواعد الاحترازية.. أظهرت جولة مصوّرة لـ«واس» تقيّد المصلين بالتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وجميع المصليات الداخلية.

وعلى مدار الساعة تستخدم أحدث وسائل التعقيم بتقنية «تك الأوزون» في أرجاء المسجد الحرام للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح، وتكثّف هذه العمليات في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرَّفة، كذلك على السجاد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382041

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