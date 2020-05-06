في إمارة الشارقة : اخلاء برج سكني بعد نشوب حريق هائل

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى : أخلت فرق الدفاع المدني الإماراتي، برجا سكنيا بعد اندلاع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة النهدة في إمارة الشارقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الدفاع المدني في الشارقة إن كوادره عملت على إخلاء السكان، ويجري إخماد الحريق، وذلك بعد ورود بلاغ بالحريق لغرفة العمليات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب في طوابق البرج، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن ضحايا.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية في الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، يفيد بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة، وذلك بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.