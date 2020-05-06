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في إمارة الشارقة : اخلاء برج سكني بعد نشوب حريق هائل

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
في إمارة الشارقة : اخلاء برج سكني بعد نشوب حريق هائل
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382045

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