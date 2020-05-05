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تداول فيديو لانتحار مقيم شنقاً في مكة.. وإجراء عاجل تجاه موثق المقطع

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
تداول فيديو لانتحار مقيم شنقاً في مكة.. وإجراء عاجل تجاه موثق المقطع

كل الوطن – الرياض: كشفت مصادر، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت من القبض على مقيم عربي عقب قيامه بتصوير آخر أثناء إيذاء نفسه.

وذكرت المصادر أن أحد الأشخاص قام بتوثيق حالة إيذاء لمقيم آسيوي يعاني اعتلالات نفسية تصويره أثناء قيامة بإيذاء نفسه دون التدخل أو إبلاغ الجهات الأمنية ونشره لمقطع فيديو.
وأوضحت أنه على الفور، تم تتبع وبحث مصدر الفيديو ومن قام بالتصوير وتمكنت تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبطه وتحويله للنيابة العامة .
وكان مقطع فيديو قد انتشر لشخص وهو يتدلى من حبل مربوط في عنقه بأحد المواقع بـ”هجرة مكة” قام بإيذاء نفسه ووثق مقيم آخر الحادث.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382060

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