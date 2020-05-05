الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء ووفاة المريض

كل الوطن – وكالات: أفادت ميليشيا “أنصار الله” الحوثية، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، بتسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، معلنة وفاة المريض.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تحارب الحوثيين، عن رصد 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وسجلت 3 وفيات، في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا (تابعة للحكومة الشرعية)، الثلاثاء، أنها سجلت 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 8 حالات في العاصمة المؤقتة عدن.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارا في وقت سابق من احتمال تدهور الأوضاع الوبائية في اليمن، حيث تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 10 أبريل، نظرا لتداعيات الحرب المستمرة هناك منذ العام 2014.