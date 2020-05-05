طبيب فرنسي يُفجّرُ مفاجأة حول المريض صفر.. ظهر في ديسمبر!

كل الوطن – فريق التحرير: في 24 يناير وبعد حوالي شهر من ظهور فيروس كورونا في الصين، قبل أن ينتقل إلى العالم أجمع حاصداً ربع مليون روح، 85 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة، أعلنت فرنسا عن تسجيل أول إصابة على أراضيها بالفيروس المستجد، إلا أن طبيباً فجر مفاجأة صاعقة، قد تساعد في تحديد كيفية تفشي الوباء في البلاد بحسب ما نقل موقع العربية نت.

وأوضح في مقابلة مع قناة بي أف أم الفرنسية مساء الأحد أن أول حالة علمنا بها في المستشفى وقد تكون الحالة صفر في البلاد ككل ظهرت في هذا التاريخ، حين خضع حوالي 24 مريضاً لفحوصات الإنفلونزا العادية، لكن لاحقاً تبين أن أحد هؤلاء كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد.

وتابع كوهين موضحاً أن الرجل نقل العدوى لاحقاً إلى طفليه، لكن زوجته لم تصب.

كما لفت إلى أن المفاجأة كانت في أن الرجل لم يسافر إلى أي مكان خارج البلاد أو داخلها، كما أنه لم يخالط أي أشخاص سافروا سابقاً.

إلى ذلك، أضاف: “لكن زوجته كانت تعمل في سوبرماركت، يقع إلى جانب مطعم صغير لبيع السوشي، يعمل فيه صينيون، ولربما التقطت العدوى منهم، على الرغم من أن السلطات لم تحقق بعد ما إذا كان هؤلاء قد سافروا فعلاً قبيل هذا التاريخ إلى الصين.

وشدد على أن معرفة المريض صفر يساعد في حل الكثير من الألغاز التي تحيط بتفشي الفيروس في البلاد.

يذكر أن عدد الوفيات جراء الفيروس تجاوز 25 ألفا أمس الاثنين في فرنسا لتصبح خامس دولة تصل إلى هذا الحد بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا.

كما تسارع العدد اليومي للوفيات الجديدة مرة أخرى بعد عدة أيام من الانخفاض.