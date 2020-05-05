رجال الدفاع المدني يكافحون حريقاً ضخماً بالقديح

كل الوطن – الرياض: نشب حريق كبير في بلدة القديح بمحافظة القطيف، والحريق الذي وصف بـ”الهائل” نشب قبل قليل وكافحت فرق الدفاع المدني.

وصرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني لـ”الرياض”، بأن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة ( 19:33) من مساء اليوم الثلاثاء عن نشوب حريق في مجموعه من الاشجار والنخيل في أرض مهملة علئ مساحة تقديرية 30000 م2 بحي القديح ، وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني، وعند الوصول تم تطويق الحادث وحصر الحريق ومباشرة أعمال المكافحة التي لازالت مستمرة حتئ الآن دون إصابات.