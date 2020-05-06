مصر.. 388 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 16

كل الوطن – رويترز: قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد اليوم الثلاثاء، إن مصر سجلت 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي لحالات الإصابة منذ الكشف عن انتقال الفيروس إلى البلاد في فبراير الماضي.

وأعلن مجاهد أيضاً عن 16 حالة وفاة جديدة في مصر ليرتفع عدد المتوفين بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا إلى 452 شخصاً.

وقال مجاهد في بيان: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي”.

وأضاف أن حصيلة عدد المتوفين بكوفيد-19 ارتفعت بعد حالات الوفاة الجديدة إلى “452 حالة”.

وقال مجاهد: “تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات (لمواجهة تفشي الفيروس) ومتابعة الموقف أولاً بأول… واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة”.