مختص في علم الفيروسات: من الوارد جدا أن تعزز المكيفات انتشار “كورونا” بالأماكن المغلقة والمكتظة

كل الوطن – وات: أكد الأستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير بتونس محجوب العوني،اليوم الثلاثاء، على أنه من الوارد جدا أن تساهم المكيفات انتشار فيروس “كورونا” بالأماكن المغلقة والمكتظة خاصة أن جميع الفيروسات التي تشترك مع هذا الفيروس من حيث التركيبة والخصائص يتعزز انتشارها بهذا الشكل فان الحذر واجب لافتا إلى أن ارتفاع الحرارة من شأنه اضعاف الفيروس والحد من انتشاره.

وأوضح المختص، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء”، أن العديد من الدراسات أثبتت أن جميع الفيروسات التي تحمل نفس تركيبة فيروس كورونا يتعزز انتشارها عند تشغيل المكيف، قائلا :” إن المكيف يقوم بتحريك الهواء الموجود داخل الفضاء في مختلف الاتجاهات وبالتالي فإن الرذاذ الحامل للفيروس ينتشر بسرعة كبيرة ولن يصبح التباعد الجسدي المحدد بواحد متر مجديا في هذه الحالة .

” ولفت المختص أنه لا يوجد أي دراسة إلى حد الآن تثبت أن المكيف يعزز من انتشار فيروس “كورونا” بالذات ولكن بما أن جميع الفيروسات التي تشترك مع هذا الفيروس من حيث التركيبة و الخصائص يتعزز انتشارها بهذا الشكل فان الحذر واجب.

ونبه المختص الى ضرورة الالتزام بالحذر خاصة وأن العديد من الفضاءات العمومية ستضطر الى تشغيل المكيفات مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستشهدها البلاد خلال هذه الفترة .

ومن ناحية أخرى أكد العوني أن ارتفاع درجات الحرارة الى أكثر من 30 درجة لا تقتل فيروس “كورونا” ولكنها تضعفه وتحد من انتشاره ، قائلا درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على الغشاء الحامي للفيروس فترققه وتتسبب في تبخر الرذاذ الحامل للفيروس فتحد من انتشاره.