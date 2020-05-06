“صحة الرياض” تطلق مبادرة لخدمة مرضى اضطرابات اللغة والنطق في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

كل الوطن – فريق التحرير: بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد التويجري، أطلقت “صحة الرياض” ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج مبادرة لخدمة المرضى الذين يعانون من اضطرابات اللغة والنطق، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيليجرام”.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية في “صحة الرياض” الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن الخدمة الجديدة والتي تأتي بعنوان “”اسأل أخصائية التخاطب” تتيح للمرضى أو ذويهم التواصل مع أخصائي التخاطب في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج عبر برنامج التيليجرام، وذلك من خلال رابط الدخول للقناة :

https://t.me/ask_SpeechPathologist

وأشار إلى الإجابة على الاستشارات وتقديم النصائح التوعوية ستكون من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة صباحاً لمدة ثلاثة أيام (١٤-١٥-١٦) من شهر رمضان المبارك.

وأكد د. الجمعة أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من البرامج التوعوية الخاصة لتقديم مبادرات مجتمعية ، وذلك ضمن إطار الجهود الإعلامية والتوعوية الصحية التي تقوم بها في مختلف المناسبات.

كما تأتي هذه المبادرة انطلاقا من حرصها على المشاركة في تنمية وبناء المجتمع، وذلك إسهاما منها في دعم وتعزيز المفاهيم الصحية والطبية السليمة، وفي إطار توجهات وزارة الصحة الهادفة لخدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.