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ترامب يقول إنه لا ينام ليلا من كثرة التفكير بضحايا كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
ترامب يقول إنه لا ينام ليلا من كثرة التفكير بضحايا كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستطيع النوم في الليل ، لأنه أرق من وفيات المواطنين الأمريكيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كوفيد -19.
وقال في مقابلة مع ABC: “لا يمكنني النوم ليلا، لأنني أفكر دائما بذلك”.

قال ترامب ، في إشارة إلى الأمريكيين الذين فقدوا المقربين بسبب فيروس كورونا: “أحبكم جميعا” ووعد بالقضاء على COVID-19.

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وقال الرئيس الأمريكي “لدينا عدو ويجب أن نهزمه”.

وفي الولايات المتحدة سجلت أكثر من 70 ألف حالة وفاة للمرضى من الإصابة بالفيروس. وهو أعلى معدل في العالم.

ومعروف عن ترامب منذ فترة طويلة بالنوم القليل. وهو تحدث عن ذلك مرارا وتكرارا مؤكدا أن هذه ميزة كبيرة في العمل ، لأنه في وقت مبكر من الصباح ، بينما لا يزال الكثيرون نائمين ، يمكنه بالفعل حل المشكلات المهمة.

وتخمن وسائل الإعلام الأمريكية بتقديرات مختلفة لمقدار الوقت الذي ينام فيه الرئيس عادةً: هناك تقارير رئيسية عن ثلاث أو أربع أو خمس ساعات من النوم.

المصدر: انترفاكس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382137

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