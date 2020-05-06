وفاة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.. نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر

كل الوطن – وكالات: نقلت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، عن نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم وفاة نقيبها الشيخ محمد محمود الطبلاوى عن عمر ناهز 85 عاما.

وقال محمد السعاتى المتحدث باسم النقابة، فى بيان صحفى، إن التفاصيل الخاصة بالعزاء سوف تعلن لاحقا.

ونعت دار الإفتاء المصرية الطبلاوي، وقالت: “ننعى بقلب راض بقضاء الله القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر”.

ويعد الطبلاوي أحد أشهر مقرئي الإذاعة والتلفزيون المصري منذ 1970، إذ ذاع صيته بأنه صاحب أطول نفس في القراءة والترتيل.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ننعى بقلب راض بقضاء الله

القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر

اللهم شفّع فيه القرآن وأعماله الصالحة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا. pic.twitter.com/EzBthfcZJD — دار الإفتاء المصرية 🏠 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) May 5, 2020

ولد الطبلاوى، فى 14 نوفمبر من عام 1934، في قرية ميت عقبة بمحافظة الجيزة. وذهب به والده إلى كتاب القرية ليكون من حفظة القرآن، فأتم حفظه وتجويده وهو في العاشرة من عمره.

وفي أحد الحوارات الصحفية، قال الطبلاوي: “بدأت قارئا صغيرا غير معروف في المآتم، وسط العتاولة (الكبار) في ذلك الوقت أمثال الشيوخ محمد رفعت وعلي محمود ومحمد سلامة ومصطفى إسماعيل، وغيرهم من القراء الأوائل، وكان عمري 12 عاما براتب ثلاثة جنيهات في الليلة”.

وتابع “عندما وصل عمري 15 عاما حصلت على خمسة جنيهات، وكنت في غاية السعادة بهذا المبلغ، وانفردت بإحياء ليال قرآنية ثم أصبحت القارئ المفضل للعديد من العائلات الكبيرة”.