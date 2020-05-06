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البحرين تتلقى نحو 5 مليارات دولار من أشقائها الخليجيين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
البحرين تتلقى نحو 5 مليارات دولار من أشقائها الخليجيين

كشفت وثيقة حكومية عن أن البحرين تلقت 4.57 مليار دولار من شركائها الخليجيين في إطار حزمة دعم بقيمة 10.25 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة أن احتياطيات البحرين من النقد الأجنبي بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 3.7 مليار دولار.

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كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه من المتوقع أن تسحب الحكومة البحرينية سحبا آخر بقيمة 1.76 مليار دولار من حزمة الدعم الخليجي هذا العام.

وعن أداء الاقتصاد البحريني قالت الوثيقة إنه من المتوقع أن يسجل عجزا خلال العام الجاري بنسبة 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ العجز 4.7% في 2019.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382154

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