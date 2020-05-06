الصباغ يشكر القيادة السعودية على تعزيتها في وفاة والده

كل الوطن – متابعات: عبر المستشار في الديوان الملكي السعودي معالي رأفت بن عبدالله الصباغ عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمواساتهما وتعزيتهما في وفاة والده اللواء متقاعد عبدالله سعد الصباغ مدير شرطة الحدود الشمالية سابقا، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر مرض عضال (الأسبوع الماضي).

وأكد الصباغ أن اللفتة الكريمة ليست مستغربة من القيادة الرشيدة، لافتا إلى أن الوفاء هو ديدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، موضحا أن الفقيد رحمة الله عليه نهل من مدرسة خادم الحرمين الشريفين المعروفة بالحنكة والحكمة، إبان عمله في شرطة منطقة الرياض.

وأوضح الصباغ أن (الفقيد الوالد) حظي أيضا برعاية كريمة من ولي العهد طوال فترة مرضه، وهذا الأمر ليس بمستغرب عليه، وأن مواساة ولي العهد كان لها اثر كبير في تخفيف المصاب الجلل.

ورفع المستشار رأفت عبدالله الصباغ باسمه ونيابة عن إخوته خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تعزيتهما، داعياً الله أن يحفظهما، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.

كما أعرب عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي والفضيلة وكل من واساهم في فقيدهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يكتب للجميع الأجر والمثوبة والمغفرة.