الصين: على العالم دحر كورونا قبل التحقيق في مصدره

كل الوطن – أ . ف. ب: شدد مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تشن شيوي، على ضرورة أن يحقق العالم انتصارا على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قبل أن يحقق في مصدر الوباء.

وأكد الدبلوماسي الصيني، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن حكومة بكين لن توجه دعوة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيقات في أراضيها ما لم يتم إحراز “انتصار نهائي” على الفيروس.

وأشار المندوب، حسب وكالة “فرانس برس”، إلى أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تكمن في التركيز على محاربة الوباء ما لم يتم إحراز انتصار كامل عليه وتخصيص الموارد بصورة صحيحة في هذا الاتجاه، علاوة على مواجهة “المحاولات السخيفة والمضحكة لتسييس الجائحة”.

وقال الدبلوماسي إن ذلك لا يعني أن السلطات الصينية تعارض بشدة أي تحقيقات وتحريات وتقييمات رامية إلى تحديد مصدر الفيروس، لافتا إلى أنها قد تساعد الجهود الدولية الرامية إلى الاستعداد لحالات صحية طارئة مستقبلية.

وتابع: “علينا أن نسابق الوقت من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، ولتحديد ما إذا كانت ستوجه هذه الدعوة (إلى منظمة الصحة العالمية) وأينما حلت ذلك، نحتاج إلى ترتيب أولويات صحيحة في اللحظة الحالية ومن جانب آخر نحتاج إلى أجواء صائبة”.

وجاء ذلك على خلفية إلقاء بعض دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة على الصين اللوم في جائحة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.