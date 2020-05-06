تسجيل الدخول
» » مصر.. 17 وفاة و387 إصابة جديدة بكورونا

مصر.. 17 وفاة و387 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-06T18:47:11+03:00
2020-05-06T19:04:15+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : منذ 17 دقيقة
مصر.. 17 وفاة و387 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 17 وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7588 والوفيات إلى 469، فيما خرج 85 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

اقرأ أيضا...

وقال مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2314.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحجر الصحي، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382188

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.