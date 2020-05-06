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الولايات المتحدة تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
الولايات المتحدة تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن
كل الوطن- متابعات- رويترز:  أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن ودعم برامج تقديم المساعدات الغذائية لهذا البلد.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن “هذه المساعدات ستتيح للبرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة العمل الطارئ في جنوب اليمن، بالإضافة إلى العمل المحدود في شمال اليمن”.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن المنظمة الدولية اضطرت للحد من نشاطها بشمال اليمن هذا الشهر “بسبب استمرار التدخل من قبل الحوثيين المدعومين من قبل إيران”.

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يذكر أن نحو 80% من إجمالي سكان اليمن، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية ونحو 10 ملايين مهددون بالمجاعة. وسجل في اليمن رابع أكبر عدد من النازحين في العالم بسبب النزاع المسلح بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المستمر منذ عام 2014.

وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من وقف أو تقليص 31 برنامجا لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن من أصل الـ 41 برنامجا بسبب نقص التمويل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382202

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