طبيب نفسي يكشف لماذا يصرخ ضيوف “رامز” بينما ظل الشناوي صامتاً

كل الوطن – الرياض: يتوالى ضحايا برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” يوميًا خلال شهر رمضان، ويختلف رد فعل كل ضيف مع بداية تنفيذ المقلب.

“محمد الشناوي والثبات الانفعالي العالي.. حبيبي يا شنو”، كان هذا تعليق الفنان رامز جلال على حلقة حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، إذا بدا بهدوء طوال الحلقة.

ردود أفعال النجوم مع تنفيذ المقلب تختلف من شخص لآخر، ما بين صراخ وتوسل حتى التلفظ، لكن “الشناوي” ظلّ صامتًا في غالبية أوقات الحلقة.

ويوضح الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذة الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن الثبات الانفعالي هو القدرة على التحكم في الانفعالات والحفاظ على الاتزان مهما كانت الضغوطات المحيطة بالشخص، ولكن هناك بعض الأشخاص سريعي الانفعال لا يستطيعون التحكم في انفعالاتهم ويغضبون ويثورون بسرعة ويبالغون في الخوف.

وأضاف في حديثه لصحيفة”مصراوي”، أن الانفعالات تختلف من شخص لآخر حسب الجنس والسن وأيضا للتكوين الچيني للشخص، كما أنه يعتمد على مخزون الخبرات السابقة للمواقف المشابه المخُزّنة في الذاكرة، وعند حدوث مواقف بها قلق وخوف ورهبة وقتها يتذكر انفعالاته السابقة وبذلك يكون الفزع والذعر بشكل مبالغ فيه أو قد تتحول لبرود ولا مبالاة.

وتابع أن الخوف أمر طبيعي يدفع الانسان لحماية نفسه، ويجنبه المخاطر ولكن يجب أن يكون في معدله الطبيعي والمنطقي.

ويعتمد البرنامج على وضع المتسابق على “كرسي الاعتراف” وتبدأ المذيعة أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد.