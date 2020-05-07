إيلون ماسك يزيح العقبة الأخيرة ويحصل على أول مكافأة مالية من “تسلا”

كل الوطن – بلومبرغ: وصلت القيمة السوقية للشركة الأمريكية “تسلا” الثلاثاء إلى المستوى المطلوب، الذي يسمح لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك في الحصول على أول مكافأة مالية من “تسلا” لقاء عمله.

ولا يتقاضى إيلون ماسك راتبا لقاء عمله في “تسلا”، وإنما يتلقى مدفوعات مالية في صورة خيارات أسهم في حال تحقيق الشركة أهدافها المتعلقة بالنمو سواء المبيعات أو القيمة السوقية.

ومن الأهداف يجب أن تتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى 100 مليار دولار لمدة 6 أشهر، ووفقا لمعلومات وكالة “بلومبرغ” فإن الشركة حققت هذه الهدف الثلاثاء.

وبناء على ذلك فإن ماسك سيحصل على أكثر من 700 مليون دولار أو 1.7 مليون سهم في هيئة خيارات أسهم.