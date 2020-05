مشاهد مروعة في قرية هندية بعد تسرب هائل للغاز السام.. صور وفيديو

كل الوطن – روسيا اليوم: أدى تسرب غاز في مصنع كيميائي في الهند إلى موت عدة أشخاص ونقل المئات إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

وانتشرت صور تقشعر لها الأبدان تظهر الضحايا وهم يرقدون بلا حراك على الأرض في أعقاب المأساة.

وظهرت تقارير متضاربة حول عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادثة تسرب الغاز، الذي انبعث من مصنع LG Polymers بالقرب من فيساكاباتنام في ولاية أندرا براديش الشرقية، في وقت مبكر من صباح الخميس. وذكرت وكالة رويترز أن الحادث أودى بحياة 9 أشخاص على الأقل، نقلا عن الشرطة، في حين أفادت بعض المنافذ المحلية بأن زهاء 300 شخص أدخلوا المستشفى وأُصيب 5000 آخرون بالمرض. ومن بين الضحايا شخصان مسنان وفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات.

Andhra Pradesh: Chemical gas leakage reported at LG Polymers industry in RR Venkatapuram village, Visakhapatnam. People being taken to hospital after they complained of burning sensation in eyes&breathing difficulties. Police, fire tenders, ambulances reach spot.Details awaited. pic.twitter.com/uCXGsHBmn2

ويعتبر الغاز، الذي يعتقد أنه الستايرين (Styrene)، شديد السمية عند استنشاقه بتركيزات عالية بما فيه الكفاية.

وقال المفتش الفرعي في حي غوبالاباتنام، فينكات راو، لوسائل الإعلام: “مات الناس بعد استنشاق الغاز، حتى عيوننا [أفراد الشرطة] تحرقنا ونشعر بالغثيان”.

ورُصدت عواقب التسرب في الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر بعضها عددا من الضحايا وهم يرقدون على الأرض ويكافحون على ما يبدو للتنفس. ومن غير الواضح ما إذا كانوا قد فقدوا وعيهم أو استسلموا للغاز.

Oh no! Images from Vizag are so scary. Styrene gas leak from LG polymers plant. Hundreds taken ill.

وأظهرت صور مروعة أخرى ما يبدو أنه جثث لا حياة فيها في قناة مجاورة، بالإضافة إلى الماشية النافقة مع مادة رغوية بيضاء حول أفواهها، في حين نشرت بعض التقارير المحلية صورا للأطفال المتأثرين بالتسرب الهائل.

Primary report is PVC gas (or Styrene) leaked from LG Polymers, Vepagunta near Gopalapatnam in Visakhapatnam at around 2:30 AM today

Because of the leakage of the said compound gas hundreds of people have inhaled it and either fell unconscious or having breathing issues. pic.twitter.com/WeCdrbddV1