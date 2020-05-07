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أوّل إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإماراتي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-07T12:23:50+03:00
2020-05-07T13:05:52+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 دقيقةآخر تحديث : منذ 46 دقيقة
أوّل إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإماراتي

كشفت صحيفة “البيان” الإماراتية عن إصابة محمد جمال، لاعب فريق “حتا”، المعار لصفوف نادي الإمارات، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة، إن الفحوصات التي أجراها اللاعب البالغ 30 عاما جاءت إيجابية وأثبتت إصابته بالفيروس، وهو يتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات.

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وأوضحت الصحيفة أن كورونا تسلل إلى الرياضة الإماراتية في الفترة الأخيرة، بعد إعلان وفاة غانم الطاهري إداري فريقي الشباب والناشئين للكرة الطائرة بنادي النصر، بعد أن كان يعاني من مرض الربو.

ويحتل فريق الإمارات المركز الأول في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، قبل توقف النشاط بسبب الوباء المتفشي.

وتم الكشف عن 15,738 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الإمارات، والذي أدى إلى وفاة 157 حالة، فيما تماثلت 3359 حالة للشفاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382247

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