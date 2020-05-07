وزير الصحة الكويتي: شفاء 162 حالة من كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الثلاثاء شفاء 162 حالة من المصابین بفیروس كورونا (سارس كوف – 2 (المسبب لمرض (كوفید – 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.
مسؤول صحي ألماني يحذر من موجة ثانية لكورونا قبل الخريفوزير الصحة الكويتي: شفاء 162 حالة من كوروناأوّل إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإماراتيأكاديمية إيطالية متخصصة لا تستبعد انتقال الفيروس التاجي عبر المكيفات!الإمارات تسجل قفزة جديدة في الإصابات بفيروس كوروناهل تعلم أن هناك معارضين للقاح الوباء؟.. هذه التفاصيلترامب: كورونا أسوأ من هجمات 11 سبتمبر و بيرل هاربرالخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره البريطاني سبل مكافحة فيروس كورونامنظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتفشى على نطاق مجتمعي في اليمنالبحرين تخفف قيود كورونا وتفتح المتاجر والصناعات