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وزير الصحة الكويتي: شفاء 162 حالة من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-07T13:04:57+03:00
2020-05-07T13:05:51+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
وزير الصحة الكويتي: شفاء 162 حالة من كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الثلاثاء شفاء 162 حالة من المصابین بفیروس كورونا (سارس كوف – 2 (المسبب لمرض (كوفید – 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382270

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