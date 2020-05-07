وزير الصحة الكويتي: شفاء 162 حالة من كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الثلاثاء شفاء 162 حالة من المصابین بفیروس كورونا (سارس كوف – 2 (المسبب لمرض (كوفید – 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.