أحمد السقا يتعرض لحادث سقوط مؤلم في برنامجه الرمضاني (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تعرض الفنان المصري أحمد السقا لحادث سقوط مؤلم أثناء تصويره لإحدى حلقات برنامجه الرمضاني الشهير “إغلب السقا”.

وخلال تصوير حلقة البرنامج الذي شاركت فيها الفنانة اللبنانية مايا دياب كان السقا يتأرجح على أرجوحة مربوطة بحبال، ممسكا بكرة بين قدميه، لينقطع أحد حبال الأرجوحة ويتعرض الفنان لسقطة قوية تسببت له بألم شديد في رجله.

وأثارت حادثة السقوط هلعا في صفوف المشاركين وضيوف الحلقة لكن طاقم البرنامج سارع في تقديم الإسعافات الأولية للسقا الذي عاد واستكمل الحلقة متجاوزا ألمه.

وبرنامج “إغلب السقا” الذي يقدمه النجم المذكور في موسم رمضان الحالي هو برنامج منافسات ترفيهية ورياضية يتحدى فيها أحمد السقا في كل حلقة أحد نجوم الفن العربي، وفي نهاية الحلقة يتبرع ضيف الحلقة بالمبالغ المالية التي يفوز بها لصالح الجمعيات الخيرية والإنسانية.