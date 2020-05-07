تسجيل الدخول
» » أحمد السقا يتعرض لحادث سقوط مؤلم في برنامجه الرمضاني (فيديو)

أحمد السقا يتعرض لحادث سقوط مؤلم في برنامجه الرمضاني (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-07T13:36:27+03:00
2020-05-07T13:37:30+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
أحمد السقا يتعرض لحادث سقوط مؤلم في برنامجه الرمضاني (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تعرض الفنان المصري أحمد السقا لحادث سقوط مؤلم أثناء تصويره لإحدى حلقات برنامجه الرمضاني الشهير “إغلب السقا”.

وخلال تصوير حلقة البرنامج الذي شاركت فيها الفنانة اللبنانية مايا دياب كان السقا يتأرجح على أرجوحة مربوطة بحبال، ممسكا بكرة بين قدميه، لينقطع أحد حبال الأرجوحة ويتعرض الفنان لسقطة قوية تسببت له بألم شديد في رجله.

اقرأ أيضا...

وأثارت حادثة السقوط هلعا في صفوف المشاركين وضيوف الحلقة لكن طاقم البرنامج سارع في تقديم الإسعافات الأولية للسقا الذي عاد واستكمل الحلقة متجاوزا ألمه.

وبرنامج “إغلب السقا” الذي يقدمه النجم المذكور في موسم رمضان الحالي هو برنامج منافسات ترفيهية ورياضية يتحدى فيها أحمد السقا في كل حلقة أحد نجوم الفن العربي، وفي نهاية الحلقة يتبرع ضيف الحلقة بالمبالغ المالية التي يفوز بها لصالح الجمعيات الخيرية والإنسانية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382280

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.