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الحكومة المصرية تقرّر تمديد حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-07T15:21:40+03:00
2020-05-07T15:54:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 دقيقةآخر تحديث : منذ 33 دقيقة
الحكومة المصرية تقرّر تمديد حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استمرار الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال بنفس المواعيد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التي تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض وهو ما دفعها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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وأوضح أن أرقام الإصابات بكورونا حتى الآن في نطاق السيطرة، مضيفا أن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها مع فرض عقوبات على أي مخالفة لهذه الإجراءات.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، موضحا أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382297

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