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بالصور.. تخصيص 6 مداخل واستحداث بوابات تعقيم ذاتي للدخول إلى المسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
بالصور.. تخصيص 6 مداخل واستحداث بوابات تعقيم ذاتي للدخول إلى المسجد الحرام

كل الوطن – واس+ صحيفة مكة: حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 6 أبواب للدخول إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الجاري، فيما تم تدشين “بوابات التعقيم الذاتي المتطورة” على أبواب المسجد.

ووفق ما ذكرت صحيفة “مكة”، اليوم الخميس، فإن الأبواب الستة هي: “باب الملك فهد، باب 94، باب جياد، باب بلال، باب الصفا وباب السلام”.

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من جهة أخرى، دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “بوابات التعقيم الذاتي المتطورة” ضمن مبادرة “معا محترزون” والمزودة بأحدث التقنيات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم تفعيلها في السعودية منذ بدء انتشار جائحة كورونا.

وبحسب ما أفادت وكالة “واس” للأنباء، فإن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة تعمل على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد 6 أمتار.

وكانت السعودية سجلت أمس الأربعاء، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين خلال 24 ساعة 1687 حالة، بينما وصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 31938 شخصا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382321

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