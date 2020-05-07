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المملكة وفرت 9 مجمعات سكنية لمصابي وجرحى الجيش اليمني

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
المملكة وفرت 9 مجمعات سكنية لمصابي وجرحى الجيش اليمني

كل الوطن- متابعات- الرياض :  وفرت المملكة 9 مجمعات سكنية كبيرة للمصابين والجرحى في الجيش اليمني، تتسع لأكثر من ألفي شخص، وتم تجهيزها بمعدات طبية، وإعاشة، ووسائل ترفيه، حتى يتم شفاؤهم وعودتهم إلى

أسرهم. وتواصل المملكة تقديم خدماتها الطبية والعلاجية لجرحى الجيش الوطني اليمنى، إذ قدمت العلاج والرعاية الطبية لنحو 23 ألف جريح. فقد تم علاج أكثر من 15 ألفا في مستشفيات المملكة ، و7700 في مستشفيات القطاع

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الخاص في الداخل اليمني. وأوضح تقرير إخباري بأنه تم علاج أكثر من 845 مصاب في كل من الأردن والسودان والهند.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382337

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