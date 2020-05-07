اتهامات بالسرقة ومشادّات… هيفا وهبي تجدّد خلافات النجوم ومديري أعمالهم

كل الوطن – النهار اللبنانية: تحقّق الأجهزة الأمنية بمصر في البلاغ الذي تقدّمت به الفنانة هيفا وهبي تتهم فيه مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من أموالها.

وتقدّم المستشار ياسر قنطوش وكيل هيفا، ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق محمد الوزيري، الذي أُشيع ارتباطها به بسبب استيلائه على أموال من الشركات المنتجة التي تتعاقد معها الفنانة في مصر، حيث أكدت هيفا في شكواها أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمالها في مصر، ويتعاقد على الحفلات، والبرامج، والمسلسلات، التي تخصها، وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، ويتولّى إيداعها البنك في حسابها، إلاّ أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع بنك الإمارات دبي الوطني وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية، مستغلاً بذلك التوكيل المحرر له.

كما اتهمته بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين، وبدلاً من تسليمها لها كان يستولي عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بها والاستيلاء على أموالها.

أزمة هيفاء ومدير أعمالها واتهامه بالسرقة أعادت للأذهان خلافات النجوم مع مديري أعمالهم، حيث كان أبرزهم إصدار محكمة القاهرة الجديدة حكماً قبل أشهر عدّة بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أشهر السلاح الناري فى وجهه، قبل أن يستأنف حبيب الحكم.

كما سبق وأن دخلت هيفا وهبي في أزمة مع مدير أعمالها الأسبق مصطفى سرور، ودخلا في حرب تصريحات واتهمها مدير أعمالها بأنها أخلّت ببنود التعاقد معه فضلاً عن معاملتها غير اللائقة.

الفنان عمرو دياب كان على علاقة قوية مع مديرة أعماله هدى الناظر على مدار سنوات، قبل أن تتوتر الأجواء بينهما ويقرر “الهضبة” الانفصال عنها دون أن يبدى أيٌّ من الطرفين أسباب الانفصال.

ودخلت الفنانة إليسا في صراع مع مدير أعمالها السابق جان صليبا، حيث اتهمها الأخير بالغرور.

المطربة الأردنية ديانا كرازون دخلت في حرب شرسة مع مدير أعمالها ومنتجها السابق محمد المجالي، الذي طالب بمنعها من الغناء في مصر أو حتى الغناء بشكل عام بعد إخلالها بشروط التعاقد معه وطالبها بسداد قيمة الشرط الجزائي وقدره مليون جنيه، قبل أن يتم حل الأمور بشكل ودّي.